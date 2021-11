Zakopane. Zieleń zabudowywana. Kontener na Antałówce dalej stoi i jest coraz bardziej doposażony. Teraz ma to być... biuro Łukasz Bobek

Zabudowa dzikich terenów w Zakopanem powstępuje. Kontener mieszkalny, który w sierpniu stanął na Antałówce, coraz bardziej jest rozbudowywany. Pojawiło się m.in. oświetlenie, mały ogródek, a także rolety antywłamaniowe. Właścicielka twierdzi, że to nie kontener mieszalny, ale... biurowy. Urzędnicy zgłosili sprawę do sądu. Jak widać, że razie nie zrobiło to wrażenia na właścicielce.