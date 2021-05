Zakopane-Hel: w pięć dni pokonali 800 km na rowerach z Gubałówki nad morze. Wszystko dla chorego 2-letniego Arturka

- My jeździmy na rowerze od dwóch lat. Tą pasją zaraziłem swoich znajomych. Do tego wyjazdu jakoś specjalnych przygotować nie mieliśmy. Jesteśmy amatorami, więc nie zamierzamy się ścigać. Dla nas jest to spore wyzwanie, ale liczymy, że uda się nam ten osiągnąć – mówił na starcie Dawid Pałasz, jedne z rowerzystów, który dotarł na Hel.

Rowerzystów wsparła firma OVB z Rabki-Zdrój, która zadeklarowała, że za każdy przejechany kilometr wpłaci na rzecz chorego chłopca po 2 zł. - No i stało się! Chłopaki dotarli do Helu. Wielkie gratulacje. W pięć dni spełnili swoje marzenie, przejechali w deszczu i wietrze ponad 800 km i jednocześnie przyczynili się do nagłośnienia akcji charytatywnej - w pomocy dla Arturka – napisał uradowany Tomasz Stelmach, prowadzący firmę OVB w Rabce-Zdrój.

Akcja ma pomóc zebrać pieniądze na leczenie 2-latka. Rodzice Artura chcą zebrać fundusze na wyjazd na leczenie do Niemiec. - Artur miał nieco ponad 3 miesiące, kiedy nasz świat runął w gruzach. Silny płacz, przekrwione oczy, nienaturalne wygięcie ciała. Byliśmy przerażeni! Nie wiedzieliśmy, co dzieje się z naszym synkiem! Długi pobyt w szpitalu dał jednak odpowiedź - zespół Westa. Każdy atak to dla Arturka reset mózgu – piszą rodzice chłopca. - Synek jest opóźniony psychoruchowo, lekarze stwierdzili też, że jest niewidomy. Każde kolejne badanie bioelektycznych czynności mózgu daje coraz gorsze wyniki! Nie znamy tego przyczyny, nie wiemy, co wywołuje takie problemy... Możliwości się wyczerpują, ale my nie możemy się poddać! Zaczęliśmy szukać ratunku poza granicami Polski, tak trafiliśmy do kliniki w Niemczech. Do kliniki, w której uratowano już wiele dzieci. Marzymy o tym, żeby uratowano tam też naszego Arturka.

](https://www.siepomaga.pl/artur-porebski "Siepomaga - zbiórki charytatywne")