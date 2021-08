Zakopianka. Samochód wypadł z drogi, przebił barierki i wpadł do głębokiego wykopu

Do wypadku doszło w rejonie Sołtysiej Doliny. Samochód na numerach rejestracyjnych z Nowego Sącza na łuku drogi najprawdopodobniej jechał za szybko. Kierowca nie wyrobił się i wypadł z drogi. Przebił barierki i zjechał kilkanaście metrów do stronem skarpie - do wykopu powstającego w trakcie budowy nowej zakopianki.

Jadące samochodem osoby miał dużo szczęścia. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu działał policja i straż pożarna, które zabezpieczyły rejon wypadku.