Zakopianka w nowej i starej odsłonie. Pamiętacie, jak dawniej wyglądało jej otoczenie na Podhalu?

Most w białym Dunajcu - jego przebudowa budziła wiele emocji. Pierwszy most został zbudowany w 1930 roku, nie spełniał już wymogów użytkowników dróg. Ostatecznie po długiej batalii pomiędzy mieszkańcami a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 roku rozpoczęła się budowa nowego mostu, który powstał w miejscu starego. ma konstrukcję łukową, bez podpór w nurcie rzeki, obustronne chodniki, długość ok. 58 metrów i szerokość 18 metrów. Obiekt został zabezpieczony przed korozją.

Skrzyżowanie zakopianki w Poroninie - z droga w kierunku Bukowiny Tatrzańskiej i z ta prowadzącą do Zębu. Tu powstał tzw. węzeł tatrzański. W tym newralgicznym miejscu latami tworzyły się gigantyczne korki w sezonie turystycznym. Dodatkowym utrudnieniem były tory kolejowe, przez które trzeba było przejechać. Rozwiązaniem problemu, który miał wyeliminować utrudnienia, stał się wielofunkcyjny węzeł komunikacyjny z tunelem pod torami. I udało się. Korków tam już nie ma. Z kolei na obecnym skrzyżowaniu zakopianki z drogę w kierunku Zębu powstało nowe rondo. Został tez wybudowany nowy, szerszy most.