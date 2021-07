Zakrzów, Wieprz. Dwa wypadki w powiecie wadowickim. Jeden z udziałem skutera Małgorzata Gleń

Po południu 1 lipca doszło do dwóch wypadków w pow. wadowickim Archiwum

Do wypadku w Zakrzowie doszło kilka minut po godz. 16. (1 lipca 2021) Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a jedna ciężko ranna osoba trafiła do szpitala. W wypadku w Wieprzu udział brał samochód osobowy i skuter. Doszło do niego na ul. Górskiej kilka minut przed godz. 17.