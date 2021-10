Zakupy za darmo w Biedronce nawet za 500 zł? To OSZUSTOWO. CyberRescue ostrzega Karina Czernik

Karta podarunkowa na zakupy za 500 zł to oszustwo materiały prasowe CyberRescue Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Na Facebooku zaczęły pojawiać się posty, informujące o tym, że Biedronka być może zapłaci za nasze zakupy. Post zawiera link do strony, na której jesteśmy informowani, że wygrywamy bon do Biedronki za 500 zł. Specjaliści z CyberRescue (zajmują się m.in. informowaniem o bieżących cyberzagrożeniach) alarmują: to oszustwo!