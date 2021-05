Zamek w Rabsztynie ponownie otwiera się na turystów. Na razie w reżimie sanitarnym, a zainteresowanie jest ogromne

Podhale. Noc Muzeów w Muzeum Tatrzańskim. Zwiedzanie już nie tylko w wersji online

Muzea i galerie pod Giewontem wracają do normalności. Do tego stopnia, że w najbliższy weekend odbędzie się Noc Muzeów - i to nie tylko w wersji zdalnej. Do swoich filii zaprasza Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.