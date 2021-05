Zembrzyce. Pijany 18-latek wjechał mercedesem do Jeziora Mucharskiego. Jedna osoba ranna AKTUALIZACJA

500 plus. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada zmiany w 500 plus i wspomina Nowy Ład. Co ulegnie zmianie? 24.05

Podczas międzynarodowej konferencji Grupy Wyszehradzkiej „Coalition Pro Familia” , która odbyła się w czwartek, premier Mateusz Morawiecki komentował działanie polskiego rządu na rzecz rodzin oraz zapowiedział rozszerzenie programu 500 plus. - Prawdziwym fundamentem i rewolucyjną zmianą był program 500 plus, który mógł się zadziać dzięki naprawie systemu finansów publicznych. Jego kontynuację przedstawimy za parę dni w ramach prezentowania Nowego Ładu - komentował. Co dokładnie ma ulec zmianie?