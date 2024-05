Zielony horoskop. Czy wiesz, co z Ciebie za ziółko: rumianek, pokrzywa, a może cykoria? Sprawdź!

Rośliny zbliżają nas do natury. Okazuje się, że są nie tylko dekoracyjnym atrybutem i dostawcą żywności.

Rośliny dostarczają dobrej energii

Energetyczne wibracje

Wykorzystywano to już od dawna. Są rośliny , które wpływają na nas korzystnie; niosą ukojenie, uspokajają nas albo wprost przeciwnie - dodają sił i energii. Są jednak i takie, które mogą zaszkodzić. Zwierzęta, wyposażone w instynkt, wiedzą, jakich roślin unikać.

Mowa ziół

Wiedzą to także ludzie, którzy żyją blisko natury. Warto poznać mowę ziół, bo to, co nam szepcą, może pomóc nie tylko w dolegliwościach fizycznych, ale przede wszystkim - wzmocnić naszego ducha.