Zimna Zośka i zimnych ogrodników 2021 - kiedy wypada? Wielkie przymrozki i przesądy. Mamy się czego obawiać? 16.05.2021

Pogoda na Boże Narodzenie 2019: czy na święta spadnie śnieg? Prognoza pogody na Boże Narodzenie 28.12.

Pogoda na Boże Narodzenie 2019. Wielkimi krokami zbliżamy się do najpiękniejszego czasu w roku, czyli świąt Bożego Narodzenia. Zapewne wielu z was zastanawia się, czy towarzyszyć nam będzie śnieg oraz ulepione przez dzieci bałwanki. Niestety wszystko wskazuje na to, że o śniegu możemy jedynie pomarzyć. Meteorolodzy są zgodni co do tego, że ta zima będzie niezwykle łagodna. Sprawdź prognozę pogody na Święta Bożego Narodzenia 2019.