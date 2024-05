Złe wiadomości. Zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich wpłyną do małopolskich rzek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał informacje do WIOŚ w Krakowie nt. zanieczyszczenia rzek. Po otrzymaniu tej informacji wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar niezwłocznie polecił KW Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie podjęcie natychmiastowych działań oraz monitorowanie sytuacji.

Zagrożona skażeniem po stronie Małopolski jest rzeka Przemsza, która wpada do Wisły. Po stronie Śląska trwają działania, które mają doprowadzić od neutralizacji skażenia i dotarcia zanieczyszczonej wody do Małopolski - informuje WIOŚ w Katowicach.

Przypomnijmy, że w piątek (10 maja) w Siemianowicach Śląskich na terenie województwa śląskiego doszło do pożaru składowiska odpadów chemicznych. Pożar objął ok. 5000 m2 składowiska. Na tym ternie nielegalnie zmagazynowano ok. 5 tys. ton różnych substancji, a także podobne ilości odpadów plastikowych.