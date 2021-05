Źle zaparkowana hulajnoga? Będzie "holowanie" i kara finansowa. Wiemy jaka!

Konieczność określenia stawek za usuwanie hulajnóg narzuciła niedawna zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kraków ma spory problem z porzuconymi byle gdzie i byle jak hulajnogami. Tarasują chodniki, leżą na zieleńcach, miejscach postojowych. W mieście działa kilka firm, które wypożyczają taki sprzęt i to one mają w obowiązku pilnować gdzie hulajnogi się znajdują. Mają ekipy, które o to dbają. Tysiące hulajnóg są jednak rozsiane po całym Krakowie i nie sposób ich upilnować. Użytkownik wypożycza je przez aplikację, przejeżdża z punktu A do punktu B, zostawia hulajnogę i kończy okres wypożyczenia. Często mało go obchodzi gdzie i jak hulajnoga stoi później.