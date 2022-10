Zmiana czasu z letniego na zimowy 2022. Kiedy i na którą godzinę przestawiamy zegarki? 14.10.22 oprac.: Anna Nowak

Zmiana czasu na zimowy nastąpi w ostatni weekend października Grzegorz Olkowski

Zmiana czasu na zimowy 2022. Kilka dni temu rozpoczął się październik, a to oznacza, że już niedługo przestawimy nasze zegarki z czasu letniego na zimowy. Kiedy to dokładnie nastąpi? Czy to już ostatni raz? Co na ten temat mówi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów?