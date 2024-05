Zmiana trenera w Wiśle Kraków! Albert Rude już nie jest szkoleniowcem "Białej Gwiazdy"

Albert Rude został zatrudniony przez Wisłę w grudniu. Prowadził zespół „Białej Gwiazdy” w osiemnastu spotkaniach. Pod jego wodzą Wisła zdobyła Puchar Polski, wygrywając finał na Stadionie Narodowym z Pogonią Szczecin 2:1. Zupełnie inaczej drużynie szło jednak w rozgrywkach I ligi, w której wyniki były katastrofalne. Średnia punktów 1,2, miejsce 10. na koniec rozgrywek i brak nawet baraży, to był wynik fatalny. Tak jak gra drużyny w większości spotkań. Ostatnie dni to była już spekulacja czy Albert Rude zostanie w Wiśle czy nie, bo tak zapewniał jeszcze niedawno prezes Jarosław Królewski. Większościowy właściciel musiał jednak dostrzec, jak gęstnieje atmosfera wokół szkoleniowca. W efekcie wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu.

Królewski, cytowany przez oficjalny serwis internetowy Wisły mówi: - Podjęliśmy wspólnie z Albertem decyzję, że nasza współpraca dobiegła końca. Jako klub bardzo chcieliśmy przedłużyć kontrakt z trenerem i dalej kontynuować współpracę w ramach długoterminowego projektu. To wspaniały człowiek, wybitny specjalista i głęboko wierzę, że w przyszłości trener w którejś z pięciu najważniejszych lig na świecie. W krótkim czasie naszej przygody po 21 latach udało nam się sięgnąć po Puchar Polski, zagwarantować klubowi udział w eliminacjach do europejskich pucharów oraz tym samym uzyskać solidny zastrzyk finansowy. Po wielogodzinnych spotkaniach trener dokonując analizy poprzedniego sezonu postanowił, że jego rola w Wiśle na tym etapie dobiegła końca.

Z kolei Albert Rude na pożegnanie powiedział: - Wisła Kraków na zawsze pozostanie w moim sercu jako wspaniały klub. Przychodząc tutaj miałem określone cele. Część z nich udało się osiągnąć, ale najważniejszego - jakim był awans do ekstraklasy - nie. Zdobycie Pucharu Polski było dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem, z którego jestem bardzo dumny i którego nigdy nie zapomnę. Mam ogromny szacunek do kibiców i społeczności Wisły Kraków – to wyjątkowy klub, wyjątkowi ludzie i miejsce. Czuję wdzięczność, że miałem okazję być tego częścią. Jestem jednak trenerem bardzo praktycznym, dla mnie klub jest zawsze ważniejszy niż każdy człowiek. Przeprowadziłem głęboką analizę czasu spędzonego tutaj i wierzę, że moja praca na pewno przyniesie odpowiednie korzyści w średnio i długoterminowej perspektywie, ale obecnie klub ma inne potrzeby. Dziękuję prezesowi, pracownikom, zawodnikom i kibicom. Tylko Wisła!