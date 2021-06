Znaki zodiaku Ekipy Friza. Czy wiesz spod jakiego znaku jest Friz, Wersow i inni? Co ich znaki i daty urodzenia o nich mówią? 22.06.21

Znaki zodiaku Ekipy Friza. To mówią o nich daty urodzenia

Jest jedno wytłumaczenie, jeśli ktoś przyzna się, że nie zna Ekipy Friza - ma odcięty dostęp do internetu. O Ekipie Friza, czyli grupie 11 influencerów i youtuber'ów z Krakowa od jakiegoś czasu jest bardzo głośno. Głównie za sprawą lodów Koral sygnowanych logiem Ekipy i papierkach po tychże lodach sprzedawanych na portalach aukcyjnych za niebotyczne ceny. Ale nie tylko! Bo Ekipa Friza nagrywa też teledyski, filmy na Youtube i nabija na nich miliony wyświetleń. Pierwszy singiel grupy "3KIPA" po miesiącu od premiery miał już 40 tys. odsłon!

Grupie przewodzi Karol Friz Wiśniewski, znany początkowo z nagrywania filmów o grze Pokemon GO. Następnie do jego kolekcji filmów doszły pranki nagrywane ze znajomymi na podstawie zagranicznych formatów. Cieszyły się tak dużym powodzeniem, że Friz postanowił przenieść się ze swoją ekipą do willi pod Krakowem, w której na wzór Big Brothera dzieli się swoim codziennym życiem.