Znaki zodiaku skrywają mroczne tajemnice! Myślisz, że dobrze znasz Strzelca i Lwa? Jakie tajemnice mają znaki zodiaku? [20.08.2020]

Znaki zodiaku, które skrywają ogromne, a często i mroczne tajemnice. Myślisz, że dobrze znasz osoby spod konkretnego znaku zodiaku? Sprawdź, co kryje się w głowie osoby spod znaku Wagi, Bliźniąt, czy Skorpiona. Skłonność do nałogów, manipulowania innymi, obłuda, a może nieuczciwość? Każdy z nas skrywa jakieś tajemnice. Sprawdź, jak łączy się to ze znakami zodiaku i jakie sekrety skrywa każdy z nich.

Te znaki zodiaku skrywają ogromne tajemnice. Wiesz co kryje się pod każdym z nich? Charakterystyka znaków zodiaku zdradza wiele - to, jakie wady i zalety mają osoby urodzone pod danym znakiem zodiaku, jakimi są partnerami, przyjaciółmi czy pracownikami. Na podstawie tego można również stwierdzić, które znaki zodiaku są sobie najbliższe, ale także... jakie skrywają tajemnice! Poznać - to natknąć się na jakąś tajemnicę. - Karel Čapek, czeski pisarz Zastanawiasz się jakie tajemnice skrywają zodiakalne Skorpiony, Barany i Koziorożce? Sprawdź co mówi na ten temat wróżka Conwenna. Zobacz galerię (15 zdjęć) Znaki zodiaku i tajemnice: Co kryje się w głowie Byka, a co Wodnika? Każdy z nas skrywa jakąś tajemnicę. Często jednak nie mają one powiązania z naszymi przeżyciami, a cechami charakteru i tym co mówi o nas nasz znak zodiaku. Jakie sekrety skrywają zodiakalne Koziorożce, Skorpiony i Wagi? Wróżka Conwenna uchyla rąbka tajemnicy. Jednym z sekretów zodiakalnych Koziorożców jest fakt, że skrycie marzą o ciepłych uczuciach, które niejednokrotnie zabijają swoim zachowaniem.

Jedną z tajemnic Skorpionów jest fakt, że są bardzo pamiętliwe, co nie jest bez znaczenia dla ich najbliższych. Poznaj wszystkie tajemnice, które kryją się za poszczególnymi znakami zodiaku! Znaki zodiaku w horoskopie daty, w kolejności. Jaki to znak zodiaku? Zastanawiasz się jakim znakiem zodiaku jest Twoja koleżanka z pracy czy partner? Poniżej znajdziesz listę znaków zodiaku razem z datami. Baran (21 marca -19 kwietnia)

Byk (20 kwietnia - 20 maja)

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca)

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Lew (23 lipca -22 sierpnia)

Panna (23 sierpnia -22 września)

Waga (23 września -22 października)

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Koziorożec (22 grudnia -19 stycznia)

Wodnik (20 stycznia -18 lutego)

Ryby (19 lutego -20 marca)