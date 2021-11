Znamirowice. Most Stacha to jedyna taka konstrukcja w Polsce. Ma już 50 lat, a nawet hasło na Wikipedii [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Most Stacha, zwany również "Mostem Mocarza" to jedyna taka konstrukcja w Polsce. Mieści się w Znamirowicach (gm. Łososina Dolna) i zbudowana została rękami jednego człowieka, który cegła po cegle wznosił kamienną budowlę o wysokości 13 m, długości 20 m i szerokości 7,5 m. Jan Stach, bo o nim mowa, budował niezwykły most w latach 1968 - 1971. Chciał w ten sposób zapewnić sobie dojazd do swojego gospodarstwa, które mieściło się w przysiółku Zapaść. Most mieści się nad głębokim jarem, po którego dnie płynie niewielki potok. W tym roku mija 50 lat od zakończenia budowy niezwykłego kamiennego mostu Jana Stacha. Niezwykła budowla przetrwała już pół wieku i na pewno będzie służyć kolejnym pokoleniom.