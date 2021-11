Zobacz, jak jesienią prezentuje się dolina rzeki Sztoły w Bukownie. To mogą być jedne z ostatnich takich widoków AKTUALIZACJA

Dolina rzeki Sztoły co roku przyciąga tłumy turystów do Bukowna. Wiele osób przyjeżdża tam wiosną oraz latem. Niewielu miało okazję podziwiać to miejsce jesienią.

Niestety, może to być ostatnia okazja do zobaczenia Sztoły w jesiennej odsłonie. Z uwagi na zakończenie działalności kopalni Olkusz-Pomorzany rzeka może zniknąć nawet na kilkadziesiąt lat!