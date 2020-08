Zupa ogórkowa – przepisy. Ogórkowa tradycyjna, ogórkowa z grzankami i ogórkowa z kaszą [PRZEPISY CZYTELNIKÓW]

Wykonanie Do garnka wlać wodę, włożyć kurczaka i gotować na małym ogniu. Gdy woda zacznie wrzeć, zebrać szumy i dodać pora, pietruszkę i 1 marchewkę (pokroić na większe kawałki) oraz przyprawy. Ziemniaki obrać, wymyć i pokroić. Drugą marchewkę obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Ziemniaki i marchewkę dodać do zupy. Kiedy kurczak i warzywa będą miękkie (oprócz ziemniaków i startej marchewki) wyciągnąć je z zupy. Dodać ogórki kiszone starce na tarce o dużych oczkach oraz sok z ogórków. Zupę gotować ok. 15 minut i dolać śmietankę. Na koniec dorzucić posiekany koperek i jeszcze doprawić jeżeli jest taka potrzeba. Uwaga: Przed dodaniem śmietanki do zupy do kubeczka wlać trochę zupy i stopniowo wymieszać śmietankę z zupą. Śmietanka powinna mieć temperaturę pokojową. Ważne, aby ogórki z sokiem dodawać gdy ziemniaki będą miękkie, w przeciwnym razie ziemniaki będą twarde i będą się długo gotowały. Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”.





Wykonanie

Skrzydełka umyć i zalać wodą. Ugotować, a po zebraniu szumowin dodać pokrojoną na cząstki marchewkę, pietruszkę oraz ziele angielskie i liście laurowe. Cebulę obrać, drobniutko posiekać i zeszklić na łyżce masła, po czym dodać do niej starte na grubych oczkach ogórki kiszone (razem ze skórkami) oraz wlać kwas po ogórkach (uważając, by nie wpadły pozostałości z kiszenia). Gotować około 20 minut.

Po tym czasie z wywaru drobiowego wyciągnąć skrzydełka oraz pietruszkę (możemy także usunąć liście laurowe i ziele angielskie) i dodać zagotowane z cebulą ogórki. Śmietanę wymieszać z mąką, odrobiną zimnej wody oraz 1/2 szklanki zupy, po czym wlać do całości. Doprawiamy solą i pieprzem.

W osobnym garnku ugotować pokrojone w kostkę ziemniaki z odrobiną soli. Ziemniaki mają być ugotowane, ale nie rozgotowane. Dodać je do zupy.

Na pozostałym maśle opiec na złoty kolor pokrojony w kosteczkę czerstwy chleb.

Zupę po nałożeniu na talerz posypać grzankami i posiekaną natką pietruszki.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Zupa ogórkowa z kaszą. Fot. Koło Gospodyń w Białce

Zupa ogórkowa z kaszą [PRZEPIS]

Składniki

10 dag kaszy jęczmiennej

marchew

pietruszka

kawałek selera

40 dag ziemniaków

4 ogórki kwaszone

śmietana

sól

zielenina

angielskie ziele, liść laurowy

Wykonanie

Kaszę ugotować w ok. 1,5 l wody. Rozdrobnić warzywa i podsmażyć na tłuszczu, dodać do kaszy. Ziemniaki pokroić w kostkę, dodać do zupy, dogotować do miękkości. Dodać starte na tarce ogórki, możemy do smaku dolać wody z ogórków, podprawić śmietaną, posypać zieleniną.

Przepis Koła Gospodyń z Białki