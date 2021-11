ZUS na tropie zwolnień lekarskich. Oto jak sprawdzi, co robiłeś na L4 [NOWE METODY] 6.11.2021

Wyżej wymieniony punkt to nie jedyna zmiana w prawie. Z początkiem 2022 roku zacznie bowiem obowiązywać art. 4 nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim:

ZUS, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić.