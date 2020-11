Żużel. PGE Ekstraliga - transfery, składy drużyn na sezon 2021 [4.11]

Koronawirus. Żółta strefa i czerwona strefa. Które powiaty w Polsce mają dodatkowe obostrzenia? [ZASADY, LISTA POWIATÓW, STAN NA 4.11.2020]

Koronawirus w Polsce bardzo szybko się rozwija, mamy do czynienia z drugą falą epidemii. Nowe zakażenia SARS-CoV-2 i liczne zgony, do których przyczynił się COVID-19 spowodowały, że rząd wraz Ministerstwem Zdrowia ustanowili żółtą i czerwoną strefę, do której trafiają powiaty, w której odnotowuje się dużą liczbę nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki w piątek 23.10.2020 przekazał, że cały kraj od soboty 24.10.2020 trafia do tzw. czerwonej strefy. Wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawiono także nowe zasady i obostrzenia, które panować będą w całym kraju.