Zwiewne i piękne sukienki boho królują w sezonie wiosna/lato 2021. Które modele najlepiej wybrać? [INSPIRACJE] 13.05.2021

Najnowszy szyk mody: sukienki boho

W najbliższym sezonie wiosna/lato 2021 królować bez wątpienia będą sukienki w stylu boho. Jak już wspomnieliśmy, są one niezwykle kobiece i pasują niemal każdej z nas. Często przyozdobione falbankami lub ażurowymi zdobieniami, co dodaje im uroku. Co ciekawe, początki stylu boho wywodzą się z mody artystycznej bohemy.

Najbardziej charakterystycznymi są sukienki boho w kolorze białym. Są one niezwykle szykowne, delikatne i bardzo kobiece. Nie ma osoby, która wyglądałaby w nich źle. Dzięki jednolitej barwie można dobierać do nich różnokolorowe dodatki, urozmaicając stylizację według własnych upodobań. Warto również wspomnieć, że biały to idealny kolor na lato, ponieważ odbija promienie słoneczne, dzięki czemu nie czujemy aż takiego gorąca.

Równie modne są sukienki boho we wzory, najczęściej inspirowane sztuką bądź naturą - kwiatami, egzotycznymi roślinami, jak również abstrakcyjnymi wzorami.