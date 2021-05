Życzenia imieninowe. Najpiękniejsze, oryginalne i uniwersalne życzenia na imieniny dla każdego 13.05.2021

Miś dał by Ci miodek, miodzio do jedzenia, a ja zamiast tego, składam ci życzenia: Zdrowia, szczęścia, długich lat, niech zakwitnie szczęścia kwiat, dzisiaj masz swe imieniny, więc i wesołej życzę miny. Życzy...

Życzenia i wierszyki na imieniny: idealne dla każdego! Mądre, zabawne, poważne życzenia

Imieniny - każdy to powie,

najlepsza okazja, by wypić za zdrowie.

Toast za Ciebie, za lepsze czasy,

by nie zabrakło piwa i kasy.

Ostatni toast, rzecz najważniejsza,

by jutro głowa nie była cięższa...

Uśmiechnij się solenizantko,

puchary szampanem napełnij prędko,

Twoi goście niech piją Twe zdrowie,

resztę później Ci dopowiem

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.