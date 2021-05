Życzenia imieninowe. Najpiękniejsze, zabawne i oryginalne życzenia imieninowe [wierszyki, sms] 12.05.2021

Życzenia imieninowe. Każdego dnia ktoś z nas obchodzi imieniny. W Polsce, w porównaniu do innych krajów świata, są one bardzo hucznie świętowane, organizowane są imprezy, a solenizantom składa się życzenia. Z tego powodu przygotowaliśmy dla was zbiór najpiękniejszych, zabawnych oraz oryginalnych życzeń imieninowych, które można złożyć osobiście, wysłać sms-em lub napisać na kartce!

Życzenia imieninowe. Piękne życzenia imieninowe Z okazji imienin życzę Ci

marzeń, o które warto walczyć,

radości, którymi warto się dzielić,

przyjaciół, z którymi warto być

i nadziei, bez której nie da się żyć. By się spełniły Twoje życzenia,

by się ziściły Twoje marzenia,

by uśmiech często gościł na Twej twarzy,

byś zdobyła w życiu szczyt swoich marzeń. Wszystko co chciałabyś by się zdarzyło,Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci.

Lecz słowa, które zostaną w pamięci,

życzę szczęścia, dużo radości

i długiej szczęśliwej przyszłości.

Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie,

niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie.

Wszystko co piękne i wymarzone,

w dniu Twych imienin niech będzie spełnione. W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,

serce mi bije, serce pamięta.

Niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie.

Niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Ile jest gwiazd na niebie,

ile robaków w glebie,

ile samochodów jeździ na świecie,

ile cukierków w roku zje przeciętne dziecię,

tyle kwiatów, całusków i słodyczy

z okazji imienin ... życzy ... Życzenia i wierszyki imieninowe - oryginalne W dniu imienin życzę Ci

by się spełniły wszystkie sny.

Abyś zawsze żył jak w niebie

i mnóstwo przyjaciół miał/a w koło siebie.

Oby miłości nie zabrakło Ci

i żebyś wiedział/a co to znaczy Żyć!

W dniu imienin życzę Ci

subtelnej niecierpliwości wiosny,

łagodnego wzrastania lata,

cichej dojrzałości jesieni,

mądrości dostojnej zimy,

i wielu chwil radości,

aby każdy dzień był dla Ciebie

niezapomnianą przygodą

i powodem do zadowolenia. Chciałabym, aby nigdy nie zabrakło Ci

miłości najważniejszych osób w Twoim życiu.

Bądź zawsze szczęśliwa i wyrozumiała!

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień

jak fal, które pchają statek do przodu. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ją z radością.

Czerp energię ze słońca,

z kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej, jak umiesz... Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim! Krótkie życzenia imieninowe sms Uśmiechnij się solenizantko,

puchary szampanem napełnij prędko,

Twoi goście niech piją Twe zdrowie,

resztę później Ci dopowiem!

W dniu imienin miła moja,

niech się śmieje buzia Twoja,

życzę Tobie wiele radości

i niech Miłość w sercu gości. Dziś są Twoje imieninki,

nie rób takiej smutnej minki!

To dzień piękny i radosny,

wnosi w serce trochę wiosny! Niech ptaki brokat gwiazd Ci przyniosą,

niech ranek Twoją twarz obmyje rosą,

niech Bóg da Ci wiarę i łaski ukryte

ja na imieniny dam swe serce skryte.

Imieniny - każdy to powie,

najlepsza okazja, by wypić za zdrowie.

Toast za Ciebie, za lepsze czasy,

by nie zabrakło piwa i kasy.

Ostatni toast, rzecz najważniejsza,

by jutro głowa nie była cięższa... Jak marzeń tysiące,

Jak kwiatów tysiące,

Jak motyli tysiące

Tak ja Ci składam życzenia gorące! życzenia imieninowe - śmieszne wierszyki Ile drzew rośnie w lesie,

Ile ciężarów siłacz uniesie,

Ile uciągnie lokomotywa,

Ile włosów liczy lwia grzywa,

Ile ciastek w ciastkarni,

Ile bułek w piekarni,

Tyle szczęścia i słodyczy

W Dniu Imienin tobie życzy ...

Miś dał by Ci miodek,

miodzio do jedzenia,

a ja zamiast tego,

składam ci życzenia:

Zdrowia, szczęścia, długich lat,

niech zakwitnie szczęścia kwiat,

dzisiaj masz swe imieniny,

więc i wesołej życzę miny.

Życzy... wysyłam do Ciebie z tej przyczyny

że dziś są Twoje Imieniny.

Niech Ci zawsze szczęście sprzyja

pech z daleka Cię omija.

Żyj nam w zdrowiu aż sto lat,

niech Cię kocha cały świat! życzenia na imieniny Niech w imienin Twoich dzionek,

przepięknie śpiewa skowronek,

I moc życzeń przyniesie.

Dlatego życzę powodzenia w karierze Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las,

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy ... Niech smutek zniknie w górskim potoku.

By radość kwitła jak róża co roku.

By na Twej twarzy promyczek słońca,

nigdy nie zniknął i trwał do końca.

By najpiękniejsze chwile w Twoim życiu trwały wiecznie.

Kiedy dzień twych imienin nadchodzi,

Oddać życzeń moc mi się godzi,

Chciej przyjąć gorące wyznanie, hołdy szacunku i poważanie,

A w dowód tego, że jestem szczery,

Miej na uwadze pierwsze litery!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci! Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd! Minęło już tyle lat,

a my ciągle za pan brat.

Pozwól, ze życzenia złożę, pieniędzy, miłości

i więcej szczęścia w przyszłości.

