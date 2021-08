Życzenia imieninowe. Najpiękniejsze, zabawne i oryginalne życzenia imieninowe [wierszyki, sms] 31.08.2021

Życzenia imieninowe. Piękne życzenia imieninowe

Z okazji imienin życzę Ci

marzeń, o które warto walczyć,

radości, którymi warto się dzielić,

przyjaciół, z którymi warto być

i nadziei, bez której nie da się żyć.

By się spełniły Twoje życzenia,

by się ziściły Twoje marzenia,

by uśmiech często gościł na Twej twarzy,

byś zdobyła w życiu szczyt swoich marzeń.

Wszystko co chciałabyś by się zdarzyło,Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci.

Lecz słowa, które zostaną w pamięci,

życzę szczęścia, dużo radości

i długiej szczęśliwej przyszłości.

Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie,

niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie.

Wszystko co piękne i wymarzone,

w dniu Twych imienin niech będzie spełnione.

W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,

serce mi bije, serce pamięta.

Niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie.

Niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.