Życzenia na Dzień Chłopaka 2020. Oryginalne, zabawne i piękne życzenia z okazji Dnia Chłopaka 6.09.20

W dzień dzisiejszy chłopaku miły, niech Ci płyną życia chwile, z duszy, z serca, z całej siły. Więcej czuję - życzę tyle. Życzę Ci: Dużo zdrowia - "aż do bólu", słodkiego życia jak truteń w ulu, samych pomyślnych w życiu zdarzeń, realizacji wszystkich skrytych marzeń. Oraz: W dążeniu do celu wytrwałości, a od najbliższych dużo miłości.

Bądź zawsze szczęśliwy I zawsze się śmiej! Gdy grozi Ci jedynka, No to z lekcji zwiej!

Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu: - Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, - Ciastek - tylko tych najsłodszych - Samochodów - tylko tych najszybszych - Zabaw - tylko najweselszych - Przygód - tylko najciekawszych ... i butów - takich, co najlżejsze w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!

Od kogo dla kogo, co komu do tego. Serce będzie wiedziało od kogo dostało. Wszystkiego dobrego w dniu Chłopaka.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Zabawne życzenia z okazji Dnia Chłopaka

Paweł , Krystian , Szymon, Damian.

Jeden kotek drugi bałwan.

Lecz w dniu święta naszych menów.

Życzymy - my, dziewczyny im mega paweru.

Bo bez nich świat jest bezbarwny

Bo każdy z nich jest szalony no i fajny

Przyjmij życzenia chłopie kochany

w dniu Twojego Święta od znajomej baby,

niech Ci się spełnią wszystkie Twe marzenia

i niech realne staną się pragnienia.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności A na przyszłość – moc płodności. Dużo kasy, niezłej fury i wina beczki, Fajnych synów i pięknej córeczki. Już wystarczy tych czułości, Więc pamiętaj- zaproś mnie dziś w gość