Życzenia na Dzień Dziecka 2021. Zabawne wierszyki dla maluchów oraz piękne i wzruszające życzenia dla dorosłych dzieci

Wszystkiego najlepszego, szczęścia i radości moc, ciepłego słoneczka co dzień, kolorowych snów co noc! Spełnienia marzeń z okazji Dnia Dziecka życzy...

Życzę Ci błędów które się da naprawić i odwagi, aby pogodzić się z tymi, których nie da się naprawić. Nikt nie jest doskonały - a kto nie chce się z tym pogodzić, staje się bojaźliwy i zależny. Jeżeli jesteś otwarty na to, co nowe, będziesz uczył się przez całe życie, a uczymy się na swoich błędach. Z okazji Dnia Dziecka najserdeczniejsze życzenia przesyła...

Kiedy czegoś bardzo pragniesz,

wówczas cały świat stara się,

byś mogła spełnić marzenia.

Dlatego nie bój się marzyć!

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz...

Te życzenia są dla Ciebie,

byś się czuł, jak w siódmym niebie.

Teraz małe ostrzeżonko:

nie zapomnij o mnie, słonko!

W dniu Dnia Dziecka życzę wszystkiego, czego pragniesz, by się wszystko spełniło,

by to co dobre Twoim było,

dużo zdrowia i radości

niech w Twoim sercu na zawsze zagości,

życzy kochająca mama.

Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, abyś nie oszalał z nadmiaru

i tyle smutku, aby równowaga się zachowała

po wsze czasy, zaś miłości ponad wszystko.