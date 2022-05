Życzenia na Dzień Dziecka 2022. Rymowanki i zabawne wierszyki do napisania na kartce dla dziecka 23.05.22

Życzenia na Dzień Dziecka 2022

Z okazji Dnia Dziecka życzę Ci: Kolorowych snów, Uśmiechu od ucha do ucha, Pięknych bajek na dobranoc, Własnego pieska i kotka, Co dzień nowych przygód, Butów siedmiomilowych, Gwiazdki z nieba, Wspaniałych przyjaciół, I wesołej rodzinki!

Krótkie życzenia na Dzień Dziecka

Wszystkiego najlepszego, szczęścia i radości moc, Ciepłego słoneczka na co dzień, kolorowych snów co noc.

Dzień Dziecka. Rymowanki i wierszyki

Oryginalne życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia dla każdego dziecka

Dziś Twój dzień, Ty mały Smyku,

Więc prezentów miej bez liku.

W tym dniu ślemy Ci życzenia

zdrowia, szczęścia, powodzenia!

Życzenia dla małych wielkich serc

Bądź dzieckiem jak najdłużej

Jak dziecko baw się, śmiej

I kochaj tak jak dziecko

I serce dziecka zawsze miej!

Lubię Twoją słodką buzię

Mój kochany Ty łobuzie.

I serduszko Twe gorące...

Niech Ci zawsze świeci słońce!

W dniu Dnia Dziecka życzę wszystkiego, czego pragniesz, by się wszystko spełniło,

by to co dobre Twoim było.

Wita Was słoneczny ranek,

tyle dzisiaj niespodzianek,

tyle przygód czeka nas.

Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !

Dzisiaj święto wszystkich dzieci –

to szczególny dla nas dzień.

Jasne złote słonko świeci,

spoza chmur uśmiecha się.

Dzisiaj święto wszystkich dzieci

Niech nam pięknie słońce świeci

Wszyscy śmieją się od rana

Każda buzia roześmiana

Czar zabawy dziś panuje

Każde serce się raduje.

Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają

Tak życzenia Wam składają...