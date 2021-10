Życzenia na ROCZNICĘ ślubu. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia na rocznicę ślubu Krótkie, Śmieszne 28.10.2021

Życzenia na rocznicę ślubu. Pierwsza, druga, dziesiąta... Każda rocznica ślubu powinna być wielkim świętem. Pamiętajmy zatem o naszych bliskich. Jakie życzenia można złożyć jubilatom z okazji rocznicy ślubu? U nas znajdziecie najlepsze, krótkie, śmieszne i oryginalne Życzenia i Wierszyki na Rocznicę Ślubu.

Życzenia na rocznicę ślubu. Najpiękniejsze życzenia na rocznicę ślubu (Krótkie, Śmieszne)

Rocznica Ślubu to ważny dzień w życiu każdej pary. To również doskonała okazja, aby okazać miłość najbliższej nam osobie, a dla bliskich to doskonała okazja, aby złożyć życzenia z okazji rocznicy ślubu.

Rocznice ślubu. Jak nazywają się rocznice ślubu?

Pierwsza - papierowa

Druga - bawełniana

Trzecia - skórzana

Czwarta - kwiatowa lub owocowa

Piąta - drewniana

Szósta - cukrowa lub żelazna

Siódma - wełniana lub miedziana

Ósma - spiżowa, brązowa lub blaszana

Dziewiąta - gliniana lub generalska

Dziesiąta - cynowa lub aluminiowa

Jedenasta - stalowa

Dwunasta - płócienna, jedwabna lub lniana

Trzynasta - koronkowa

Czternasta - kości słoniowej

Piętnasta - kryształowa lub szklana

Dwudziesta - porcelanowa

Dwudziesta piąta - srebrna

Trzydziesta - perłowa

Trzydziesta piąta - koralowa

Czterdziesta - rubinowa

Czterdziesta piąta - szafirowa

Pięćdziesiąta - złota

Pięćdziesiąta piąta - szmaragdowa lub platynowa

Sześćdziesiąta - diamentowa

Sześćdziesiąta piąta - żelazna

Siedemdziesiąta - kamienna

Siedemdziesiąta piąta - brylantowa

Osiemdziesiąta - dębowa

Życzenia na rocznicę ślubu. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia na rocznicę ślubu (Krótkie, Śmieszne)

Z okazji święta Waszego

Życzenia wszystkiego najlepszego:

Niech każdy dzień dostarcza radości

I uśmiech zawsze w sercach gości,

Niechaj problemy Was omijają,

A wszyscy bardzo Was kochają,

Bo jak nikt inny na świecie,

Wy na to zasługujecie! *** Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,

Otoczeni ludźmi, których kochacie,

Silni poczuciem bezpieczeństwa

I szczęścia - nierozłączni! *** ... lat temu przysięgaliśmy sobie

Wierność i miłość nieskończoną,

W tym dniu ludzie dowiedzieli się,

Że zostałaś moją żoną.

Przez te lata całą swoją miłość

Na mnie przelewałaś,

Dzisiaj Ci dziękuję,

Że to mnie wybrałaś. ***

Wierszyki i życzenia na rocznicę ślubu: krótkie, oryginalne, śmieszne, fajne życzenia na rocznicę ślubu

Abyście dalej szli przez życie

Trzymając się mocno za ręce.

Zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,

Zawsze pewni swoich uczuć.

Niechaj los Wam sprzyja,

Niosąc powodzenie. *** To wasza rocznica.

Może być szczególną okazją do tego,

By się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to,

Co osiągnęliście w ciągu waszego małżeństwa.

Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia

Radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów.

To czas na podziękowanie Bogu

Za rozwój waszej miłości

I trwałości waszego małżeństwa. *** Róże są piękne, bo kwiaty mają.,

Lecz są nietrwałe, bo przekwitają.

A Wasza miłość niech się rozwija,

Niech trwa na wieki i nie przemija. ***

Życzenia na rocznicę ślubu, wierszyki na rocznicę ślubu

Niech dobry los się kłania w pas.

Sto lat, sto lat jeszcze raz!

Niech ten Jubileusz Milowym będzie kamieniem.

Czekamy następnych z wielkim w sercu Wzruszeniem. *** Wszystko, co tylko miłe na świecie,

Wszystko, co tylko pomyślność wróży,

Niech się wam w jedno ogniwo splecie

I będzie szczęściem w życia podróży! *** Dla cudownej pary, z najlepszymi życzeniami,

By szczęście nie znało miary,

By codziennie świeciło słońce,

A Wasze uczucie było wyjątkowo gorące. *** Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu i szczyptą soli.

I tym co raduje i tym co boli.

Cały czas razem, w miłości rozkwicie.

Gdy ku jesieni skieruje Was życie. ***

Życzenia na rocznicę ślubu: krótkie, śmieszne, fajne. Wierszyki na rocznicę ślubu: oryginalne, krótkie, sms

Ja wstawię się za Tobą

I z podniesioną głową

Dziękował będę, że

Pan dał mi właśnie Ciebie,

W radości i w potrzebie,

Na lepsze i na złe. *** W dniu Jubileuszu

Moc najserdeczniejszych

Życzeń, dużo szczęścia,

Zdrowia, spełnienia

Wszystkich marzeń

Życzy... *** Drodzy Jubilaci.

Z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, złotych godów, składamy serdeczne życzenia.

Długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy.

Błogosławieństwa Bożego i opieki Aniołów Stróżów. *** Kochajcie się mocno, bądźcie jak dwie bratnie dusze,

A na pewno każdy Wasz dzień będzie wypełniała miłość i ciepło, a nie jakieś katusze.

Mówcie sobie każdego dnia jak bardzo się kochacie

I że za siebie nawzajem nawet własne życie oddacie.

Nie dajcie się skłócić czy stracić zaangażowania,

To są dla Was do wypełnienia zadania! ***

Życzenia na rocznicę ślubu: "Żyjecie dla siebie i że życie to ma sens"

Przeżyć ze sobą 30 lat to wielki sukces,

Dlatego chcąc powiedzieć Wam, jak bardzo Was podziwiam i jak bardzo jestem z Was dumna, składam Wam te oto życzenia:

Dużo miłości, żeby uczucie, które towarzyszy Wam już 30 lat nigdy nie wygasło.

Dużo zdrowia, żeby ono nie zabrało Wam wspólnych, szczęśliwych chwil.

Dużo poświęceń, żebyście byli gotowi na wyrzeczenia dla siebie nawzajem.

Dużo uśmiechów, żebyście czuli, że żyjecie dla siebie i że życie to ma sens.

Dużo pozytywnych wspomnień, żebyście na starsze lata mogli śmiać się, wspominając przeszłość. *** Wytrzymaliście z sobą więcej lat,

Niż w Polsce wynosi VAT!

Tego zepsuć już nie można!

Już Wam żadna sprzeczka nie jest groźna.

Niech reszta lat także w szczęściu upłynie,

W zdrowiu, w dobrej atmosferze i przy dobrym winie! *** Przeżyliście wspólnie 60 lat,

To jest pięknej Waszej miłości kwiat!

Dalej zgrani, zakochani,

Dalej patrzycie na siebie jak w dzień ślubu,

Dalej powtarzacie sobie jak bardzo się kochacie.

Życzę Wam, by to nigdy się nie zmieniło

I byście przeżyli wspólnie kolejne lata

W zdrowiu, szczęściu i zgodzie. ***

Życzenia na rocznicę ślubu: "Miłość będzie unosić się w powietrzu i w Waszych sercach"

Dzisiaj cudowny dzień przed Wami,

Co prawda kolejne lata za nami,

Ale Wy przeżyliście je w pięknej miłości,

Bez konfliktów, bez trudności i bez złości.

Niech każdy następny rok takim samym będzie,

A miłość będzie unosić się w powietrzu i w Waszych sercach – wszędzie. *** Dzisiaj wieść mamy niesłychaną, bo obchodzicie rocznicę drewnianą. Z tej okazji ślemy gratulacje i życzenia rozkwitu małżeńskiego pożycia, dużo miłości i coraz to nowych cudownych rzeczy wspólnie do odkrycia. *** W dniu 5 rocznicy ślubu gratulujemy dotarcia do tej zacnej drewnianej rocznicy. Aby Wasze małżeństwo cały czas się umacniało, rosło, dojrzewało i kwitło tak jak drzewo a ostatecznie wydało plon w postaci cudownych brzdąców. *** Z okazji złotych godów życzymy Wam zdrowia, siły i uśmiechu

Abyście wspólnie przeszli przez jesień swojego życia,

A na brylantowych godach byli gotowi znów zatańczyć swój pierwszy ślubny taniec. *** Z okazji rocznicy ślubu przesyłamy najserdeczniejsze życzenia miłości z roku na rok coraz dojrzalszej, rozumienia się bez słów, wielu wspólnych życiowych gór do zdobycia, mnóstwa zrealizowanych marzeń i aby wasze cudowne brzdące gdy dorosną powiedziały Wam ze chcą aby ich małżeństwa były takie same jak wasze. ***

Życzenia na rocznicę ślubu. Najpiękniejsze wierszyki i życzenia na rocznicę ślubu Krótkie, Śmieszne

Dzisiaj jest Wasze wspólne święto,

Obchodzicie rocznicę ślubu,

Jednego z najważniejszych wydarzeń w Waszym życiu.

Pielęgnujcie Waszą miłość wciąż tak pięknie

I dbajcie o nią, by mogła trwać wiecznie. *** Jak ten czas szybko leci,

Życzę Wam gromadkę dzieci!

Już parę lat minęło od dnia, w którym przysięgaliście sobie miłość do grobowej deski,

Niech Wasze życie będzie pełne miłości, trochę humoru i trochę groteski.

Bądźcie razem wciąż szczęśliwi,

Nadal tak kochani i tak prawdziwi. *** To już 25 lat,

Kroczycie razem przez świat,

Oboje na zawsze razem,

I już tak będzie,

Życzymy aby złotą nitką,

Się wspólne życie przędło. ***

Życzenia na rocznicę ślubu: najpiękniejsze życzenia z okazji rocznicy ślubu

Kochani! Dokładnie dzisiaj, tylko kilka lat wstecz, przysięgaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci,

Z tej okazji życzę Wam dużo miłości, szczęścia,

Kolejnych wspólnych lat spędzonych w zdrowiu,

wielu cudownych wspomnień,

Spełniajcie razem marzenia i bądźcie najlepszymi przyjaciółmi! *** Z okazji rocznicy Waszego ślubu

Życzę Wam by Wasza miłość była zawsze tak gorąca jak podczas składania sobie przysięgi,

Byście zawsze patrzyli na siebie tak, jak na początku,

Byście zawsze byli dla siebie podporą,

Oraz by każde z Was uważało drugą osobę za tą lepszą połowę.

Niech Wam się wiedzie jak najlepiej!

