ŻYCZENIA NA ŚLUB. Piękne i wzruszające życzenia dla młodej pary od przyjaciół i rodziny. Wyjątkowe życzenia ślubne do kartki pamiątkowej

Napisanie życzeń na ślub nie jest łatwym zadaniem. Jak odpowiednio oddać charakter tej wyjątkowej chwili, życzyć wszystkiego, co najlepsze i zapewnić młodą parę o swoim wsparciu? Poniżej przedstawiamy kilkadziesiąt propozycji życzeń na ślub, które wpisane w kartkę będą wspaniałą pamiątką. Oto najpiękniejsze życzenia ślubne!

Ślub to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych i najważniejszych wydarzeń w życiu. Dlatego też gościom weselnym często wiele trudności sprawia napisanie odpowiednich życzeń. Chcemy, aby były jak najpiękniejsze, wzruszające i oddające charakter chwili. Wiemy, jak ciężko czasem dobrać odpowiednie słowa, dlatego poniżej przedstawiamy propozycje na najpiękniejsze życzenia na ślub dla młodej pary. Pięknie wykaligrafowane na kartce ślubnej będą na pewno wspaniałą pamiątką. Sprawdźcie. Piękne, wzruszające życzenia na ślub dla młodej pary Małżeństwo to piękno – bycia we dwoje.

Małżeństwo to poszukiwanie – drogi do celu.

Małżeństwo to skarb – którym jest Wasza miłość.

Małżeństwo to Wy – na zawsze razem.

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia… Niech anioł Was chroni przed

złem tego świata, a miłość da Wam siłę

na walkę z przeciwnościami losu.

Kochajcie się, wspierajcie i każdego dnia

umacniajcie to uczucie.

W uroczystym dniu zaślubin

Życzymy Młodej Parze,

By im życie dało wszystko,

Co może dać w darze:

Szczęście, pogodę w miłości

I uśmiech wiecznej radości! Przez długie lata

wspólnego życia w małżeństwie

bądźcie ze sobą złączeni

jak gałązka z pniem, z którego wyrasta,

a mimo trudności życiowych

niech Was mech zniechęcenia

nigdy nie obrasta. Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu,

i szczyptą soli, i tym, co cieszy,

i tym, co boli. Trwajcie razem,

gdy miłość w rozkwicie

i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie. Ten, który najlepiej małżeństwa kojarzy – Bóg,

niech te serca dwa uczyni jednym.

Mąż i żona będąc dwojgiem,

jednością są, gdy się kochają. Szanowni Państwo Młodzi!

Złączeni dzisiaj jesteście stułą,

nowa otwiera się droga,

piastujcie miłość dla siebie czułą,

ona was zbliży do Boga.

Ona czuć nie da nieszczęścia gromu,

troski lżejszymi uczyni,

ona pomyślność stworzy Wam w domu,

majątek wniesie do skrzyni.

Musicie być silni miłością,

Która wszystko znosi,

Wszystkiemu wierzy,

Wszystko przetrzyma,

Tą miłością,

Która nigdy nie zawiedzie. Jeżeli kochać – to kochać stale,

dopóki serce przestanie bić.

I swej miłości nie wstydzić się wcale,

bo bez miłości nie można żyć. Dziś w Dniu Ślubu moi mili

Życzę ciesząc się do łez

Byście w swej miłości tkwili

Aż po swego życia kres.

Byście w zdrowiu, szczęściu byli

Razem dzieląc życia trudy

Aby Wasze wspólne życie

Nie zaznało nigdy nudy. W ten jedyny w życiu dzień

daję Wam wszystkie skarby świata,

a Wy spośród nich wybierzcie te,

które przyniosą Wam szczęście! Krótkie życzenia na ślub Sprawa niesłychana: Pani chce poślubić Pana!

Rzeczy to są niestworzone:

On Ją chce za żonę!

Z takim rzeczy stanem,

Gdy ta Pani z tym Panem

Już żoną i mężem się staną

Niech parę stanowią dobraną!

Oto jest miłość:

Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,

Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca.

Wszystko potrafi znieść, Wszystko oddać umie,

Życiu nadaje sens, Każdego zrozumie… Bądźcie ze sobą i dla siebie,

niech Wasza miłość przetrwa wszystko.

„Nie wystarczy pokochać,

trzeba jeszcze umieć

wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez całe życie.”

I tego dziś Wam życzymy,

Składając najserdeczniejsze życzenia.

Niech słońce roztacza swój blask nad Wami

w tym niezwykłym dniu i przez wszystkie dni Waszego życia.

Niech weselne dzwony biją donośnie

i radosnym echem brzmią w Waszych sercach na zawsze. Ślubne życzenia dla młodej pary od przyjaciół i rodziny Wszystko, co tylko miłe na świecie,

Wszystko, co tylko pomyślność wróży,

Niech się Wam w jedno ogniwo splecie

Będzie szczęściem w życia podróży! Gdy Was Bóg na niebie

zbliżył dziś do siebie,

niech przy Was zostanie

Szczęście i kochanie. Święta dziś chwila Młoda Paro!

Z miłością szczerą, co w sercach płonie,

u stóp ołtarza, klękacie z wiarą,

Kapłan nad Wami, podnosi dłonie.

Bądźcie szczęśliwi! – To dwa wyrazy,

z których niech cała przyszłość się złoży,

W dniu Waszego Ślubu,

Samych radosnych zdarzeń.

Niech będzie on początkiem,

Spełnienia Waszych marzeń. Cieszcie się sobą małżonkowie,

Po wszystkim dni Waszego życia.

Których Bóg Wam użyczył,

Bo taki jest Wasz udział.

W życiu i wspólnym trudzie,

Razem dzielicie radość,

I smutek, prawo i obowiązki. Życie to miłość, kochać to żyć,

żyć a nie kochać, to głupcem być!

Życie to morze, małżeństwo to statek,

żeglujcie szczęśliwie do portu „Dostatek”!

Jedną myślą żyjcie wzajem

i uczuciem jednym żyjcie,

a ten świat nie Ziemią zwijcie,

ale cudnym szczęścia Rajem.

