Życzenia urodzinowe 2023. Krótkie wierszyki i życzenia urodzinowe. Śmieszne życzenia na urodziny 6.02.2023

Życzenia urodzinowe 2022: fajne i piękne

Szukasz życzeń urodzinowych? Polecamy najpiękniejsze życzenia i wierszyki urodzinowe, piękne i śmieszne wiersze urodzinowe, ładne gotowe wierszyki/sms-y na urodziny dla dziewczyny, chłopaka, mamy, taty, kolegi i koleżanki. Poniżej znajdziecie życzenia urodzinowe do wysłania w formie SMS, wiadomości na Facebooku, albo do wpisania na kartce okolicznościowej.

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Cóż by Ci życzyć, kiedy życzeń tyle na każdej kartce, tu wszędzie. Każdy Cię kocha i życzy mile cóż moje słowo znaczyć tu będzie? Więc ślę Ci jedno życzenie małe: BYWAJ SZCZĘŚLIWYM PRZEZ ŻYCIE CAŁE no i proszę jeszcze skromnie: nigdy nie zapomnij o mnie !

Takie to szczere, proste życzenia

Ci ofiaruję w dniu Twego urodzenia:

Wiele uśmiechów, a mało żałości,

Długich lat życia w szczęśliwości,

Dobrego zdrowia i pomyślności,

Jak najmniej smutków, dużo radości,

Dużo przygód, morza wrażeń,

Moc słodyczy, nic goryczy

Tego Tobie... życzy!

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

