Agnieszka Chylińska dała czadu w Pijalni Głównej. Kolejny koncert z cyklu Krynica Źródłem Kultury przyciągnął tłumy

Agnieszka Chylińska należy do tych artystów, których nie da się zaszufladkować. Jest nie tylko wokalistką, ale również autorką tekstów, osobowością telewizyjną oraz autorką książek dla dzieci i felietonistką. Jej projekty muzyczne mocno wiążą się z kolejnymi etapami życia.

Chylińska zaczynała w latach 90-tych XX. Wieku, kiedy to związała się z grupą Skawalker – prowadzona przez Grzegorza Skawińskiego, która przemianowała się na O.N.A. Rockowe, a nawet heavy metalowe brzmienia do tego mocne teksty sprawiły, że przylgnęła do niej łatka buntowniczki. I coś w tym było, bo w 1994 roku porzuciła szkołę (druga klasa liceum), by na poważnie poświęcić się muzyce. Z O.N.A. wydała pięć płyt, a na nich hity, które śpiewają kolejne pokolenia jak: „Koła czasu”, „Kiedy powiem sobie dość”, „To naprawdę już koniec”, czy „Niekochana”.