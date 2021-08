Bochnia. Deszcz wypłukuje korę z zieleńców w centrum Bochni, dochodzi do zatykania studzienek kanalizacyjnych [ZDJĘCIA]

Po ulewnych deszczach w miejscach przebudowanych po rewitalizacji jest wypłukiwana kora, którą nasypano w rejonie zieleńców. Spływa ona w kierunku ulicy Solnej, zatykając kratki kanalizacji burzowej.

Wystąpiliśmy do urzędu miasta z prośbą o odniesienie się do tej sytuacji. Zapytaliśmy czy takie rozwiązanie było przemyślane na etapie projektowania oraz kto - już po zakończeniu rewitalizacji - będzie się zajmował uzupełnianiem kory i sprzątaniem tej wypłukanej.

Andrzej Koprowski, odpowiedzialny za kontakty z prasą, zwraca uwagę, że ostatnie zjawiska pogodowe pokazują, jak kruche jest to co budujemy i projektujemy. - To właśnie po ulewnych deszczach nastąpiło wypłukanie kory, a nie po mżawce. Przyjęty projekt i istniejące kanalizacje, doskonale sobie radzą, ale do pewnego momentu.