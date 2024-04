Burmistrzem Bobowej został Marcin Wąs. Urzędujący do tej pory gospodarz miasta Wacław Ligęza, miał o 11,5 proc. głosów mniej

Już w południe wszystko wskazywało na to, że bobowianie pójdą tak licznie do urn, jak zrobili to w pierwszej turze wyborów samorządowych. Po godzinie 17 frekwencja w gminie Bobowa według Państwowej Komisjii Wyborczej przekroczyła 50 procent (50,79). Jej wyniki są dość zbliżone do tych z pierwszej tury wyborów, gdzie o godz. 12 PKW odnotowała 25,29 proc, a do godz 17 - 50,10 procent.

Urzędujący burmistrz Bobowej Wacław Ligęza miał w tych wyborach samorządowych aż dwóch kontrkandydatów. W pierwszej turze zmierzył sięz Marcinem Wąsem, na co dzień pracownikiem banku i Dorotą Popielą, pracującą, jako skarbniczka w Gminie Ciężkowice, która odpadła już na pierwszym etapie rywalizacji o fotel buristrza Bobowej.