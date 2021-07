Chełmiec. Dwie osoby ranne w zderzeniu trzech pojazdów na DK28. Utrudnienia w ruchu Janusz Bobrek

W sobotę 3 lipca około godz. 12.15 doszło do zderzenia trzech aut na drodze krajowej nr 28 w Chełmcu. W wypadku ucierpiały dwie osoby i zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu pracują straż i policja. Jeden pas jezdni jest zablokowany i ruch na trasie Nowy Sącz - Limanowa odbywa się wahadłowo. Do tematu wrócimy.