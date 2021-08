Chrzanów. 46-latek wsiadł na hulajnogę kompletnie pijany. Jazdę pod prąd zakończył wypadkiem

Chrzanów. Wsiadł na hulajnogę kompletnie pijany. Jazda pod prąd zakończyła się wypadkiem

46-letni mieszkaniec Chrzanowa jazdę na hulajnodze zakończył wywrotką. Mężczyzna wsiadł na hulajnogę kompletnie pijany ( 2,2 promila), do tego nie zastosował się do znaku "zakaz wjazdu" i jadąc pod prąd stracił panowanie nad kierownicą jednośladu i przewrócił się doznając uszkodzeń ciała. Do wypadku doszło w czwartek (29 lipca br.) na ul. 29 Listopada w Chrzanowie.

Inny nieodpowiedzialny kierowca, w tym przypadku nietrzeźwy ( 1,9 promila), tego samego dnia jadąc "pod prąd" ul. Gancarską w Chrzanowie na łuku drogi wjechał w przód prawidłowo kierującej fordem kobiety. Na szczęście w zdarzeniu największe "obrażenia" odniósł rower i ford.