Czchów. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych, DK nr 75 w kierunku Nowego Sącza częściowo zablokowana

Czchów. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych, 2.07.2021

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 75 w Czchowie w piątek 2.07.2021 ok. godz. 13.40. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych, jeden z pojazdów blokuje pas ruchu w kierunku Brzeska.

Z policyjnych ustaleń wynika, że jedna ciężarówka najechała na tył drugiej. - Kierujący samochodem ciężarowym marki man w wieku 23 lat nie zachował należytej ostrożności i odstępu od poprzedzającego go pojazdu ciężarowego i najechał na jego tył - mówi Grzegorz Buczak, oficer prasowy policji w Brzesku.

Sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 300 zł.

Ruch w stronę Brzeska odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.45.