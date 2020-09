Dąbrowa Tarnowska. Wypadek na ulicy Żabieńskiej. Poszkodowane dzieci trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]

Aleksander Buksa szykuje się na Pogoń

- Cieszę się, że udało się dojść do porozumienia z Wisłą i że w niej zostaję. Teraz pozostaje już najważniejsze część tego wszystkiego, czyli gra w piłkę. Podpisanie kontraktu to również z mojej strony zobowiązanie do ciężkiej, codziennej pracy - mówi Aleksander Buksa, napastnik ...