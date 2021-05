Drewniane domki do kupienia w Małopolsce do 200 tys. Najciekawsze oferty wraz ze zdjęciami. Marzysz o drewnianym domku? Sprawdź galerię!

Drewniane domy do kupienia w Małopolsce do 200 tys. zł. Ceny, standard, wyposażenie

W Małopolsce można znaleźć wiele ciekawy ofert sprzedaży drewnianych domków. Niektóre z nich są już gotowe do zamieszkania, inne wymagają niewielkiego bądź gruntownego remontu. Wiele z nich oferowana jest wraz z działką lub gospodarstwem, dzięki czemu oferta zyskuje na atrakcyjności. W galerii znajdziecie pełne propozycje ofert drewnianych domów do kupienia w Małopolsce wraz z najważniejszymi informacjami i zdjęciami. Domy są poukładane w galerii od najwyższej do najniższej ceny. Niektóre oferty są naprawdę kuszące! Jeśli zastanawiacie się nad kupnem drewnianego domku - czy to do stałego zamieszkania, czy do wykorzystania rekreacyjnie - zerknijcie!