Erling Haaland. Z tym chłopakiem nie można się nudzić. Także poza boiskiem [SPORTOWA PÓŁKA]

Erling Haaland ma zaledwie 23 lata, a już jest porównywany do największych napastników wszech czasów. Nic dziwnego, skoro regularnie zachwyca niezwykłą skutecznością i właśnie do niego, obok Francuza Kyliana Mbappe, należy przyszłość w erze schodzenia z firmamentu gwiazd, którym zostały poświęcone wcześniejsze wydania tej dobrze już znanej młodszym czytelnikom serii (Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema).

195 cm wzrostu, 88 kilogramów wagi – mówimy o chłopaku o posturze gladiatora, przed którym drżą wszyscy obrońcy. Gdy jednak popatrzeć na twarz skandynawskiego olbrzyma, to można by uznać, że na podwórku nie ma milszego kumpla. Piłkarz budzi same pozytywne skojarzenia, to z pewnością nie jest „bad boy”, więc w sam raz nadaje się na kogoś, na kim warto się wzorować. W przypadku biografii, której odbiorcami są początkujący miłośnicy futbolu, to szczególnie ważne.