Gmina Stary Sącz. Pościg za pijanym kierowcą zakończył się zatrzymaniem 22-latka. Miał też inne rzeczy na sumieniu Tatiana Biela

Policjanci podjęli pościg za pijanym kierowcą volkswagena fot. KM Policji Nowy Sącz

Starosądeccy policjanci zatrzymali kierowcę, który ignorując wezwania funkcjonariuszy do zatrzymania się uciekał przez patrolem. Okazał się, że 22 - latek nie tylko nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, ale był również w stanie nietrzeźwości. - Teraz odpowie przed sądem za swoje niebezpieczne zachowanie. Grozi mu do nawet do 5 lat więzienia - mówi kom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.