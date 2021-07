Gorąca atmosfera wokół planów przebudowy węzła Kraków Południe. Najwięcej emocji budzi sprawa ronda [PROJEKTY]

Sala w środowe popołudnie szybko wypełniła się osobami zainteresowanymi inwestycją. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i biura projektowego co chwilę wysłuchiwali mieszkańców, którzy uważają, że część zaproponowanych rozwiązań jest nie do przyjęcia i proponowali swoją wizję przebudowy węzła.

Rozdzielić ruch tranzytowy od lokalnego

Jak wyjaśnia GDDKiA, głównym założeniem inwestycji jest rozdzielenie ruchu tranzytowego z autostrady A4 w kierunku DK7 (zakopianki) od ruchu lokalnego, obsługującego zarówno dojazd do zlokalizowanych w okolicy osiedli, jak i punktów handlowo-usługowych (chodzi o posesje zlokalizowane bezpośrednio przy DK7, a także ulice Taklińskiego, Poronińskiej, Ważewskiego i Opatkowickiej).

We wszystkich trzech wariantach przebudowy przewiduje się budowę estakady w poziomie „+1", prowadzącej ruch tranzytowy nad poziomem „0". Poziom zero służyłby natomiast do obsługi ruchu lokalnego (obecna zakopianka). Trzy warianty różnią się głównie pomysłem rozwiązania ruchu na poziomie zero. W dwóch wariantach przewidywane jest tam rondo (w jednym z nich drogi lokalne dochodzące do ronda są jednokierunkowe, w drugim dwukierunkowe), a w trzecim skrzyżowanie. Według planów etap budowy miałaby być realizowany w latach 2025-2027.