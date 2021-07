Groźne wypadki pod Tarnowem. Ciągnik przygniótł 69-latka w Rzepienniku Marciszewskim, a w gminie Zakliczyn kombajn zranił 44-latka [ZDJĘCIA] ROG, KOMA

Do groźnego wypadku doszło w środę (28.07) przed godz. 12 w Rzepienniku Marciszewskim. Ciągnik przygniótł 69-letniego mężczyznę. Z podejrzeniem złamania nogi trafił do szpitala. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło również wczoraj w gminie Zakliczyn, gdzie mężczyzna został ranny podczas wykonywania prac konserwacyjnych przy kombajnie.