Kęty. Dwa samochody zderzyły się na ul. Żeromskiego. Dwie osoby zostały ranne Sławomir Bromboszcz

Dwa samochody zderzyły się w Kętach Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na ul. Stefana Żeromskiego w Kętach. Służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku w poniedziałek (5 lipca) o godz. 22.38. Po zderzeniu jeden z samochodów wpadł do przydrożnego rowu. To niebezpieczny, wąski odcinek drogi, na którym często dochodzi do kolizji i wypadków.