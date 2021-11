Kilkanaście zastępów strażackich gasiło pożar w podsądeckiej wiosce Rogi

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Informacje, które pięć minut po godzinie piętnastej w sobotę, 6 listopada 2021 r., dotarły do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, były tak przerażające, że zdecydował on natychmiast skierować do akcji kilkanaście zastępów.

Według wzywającego pomocy, we wsi Rogi w gminie Podegrodzie ogień trawił drewniany budynek bezpośrednio sąsiadujący z domem, a płomienie lada chwila mogły pozbawić dachu nad głową osoby mieszkające w tym domu.

Jak przekazuje starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu, powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia było zadaniem czterech zastępów z obydwu Jednostek Ratowniczo Gaśniczych PSP w Nowym Sączu, a także ochotniczych straży pożarnych z miejscowości w gminie Podegrodzie. Z Podegrodzia, Mokrej Wsi, Naszacowic i Olszanki. Druhowie z niektórych OSP spieszyli do akcji nawet kilkoma wozami gaśniczymi.