Kotów. Dwie osoby zostały ranne w wypadku pod Nowym Sączem

Na prowadzącej przez miejscowość Kamianna drodze powiatowej, która łączy drogę krajowa nr 75 z drogą wojewódzka nr 981, rozbił się samochód osobowy. Osoba kierująca nim nie poradziła sobie z pokonywaniem górskiej szosy pełnej stromizm oraz zakrętów i wóz wypadł z jezdni we wsi Kotów w gminie Łabowa.

Alarm o tym groźnie wyglądającym wypadku dotarł do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu kwadrans przed godziną dziewiętnastą w sobotę, 21 maja 2o22 r. Do akcji skierowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju. Do działania wyruszyli również druhowie z ochotniczych straży pożarnych w Łabowej i Kamiannej.

Niezbędny okazał się także przyjazd ambulansów Pogotowia Ratunkowego, bowiem w wypadku dotkliwie ucierpiały dwie osoby jadące samochodem, który się rozbił.