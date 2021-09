Kraków. Kluczowa droga na lotnisko w Balicach może zostać całkowicie zamknięta

Pogoda na czwartek, 9 września. Nadal będzie ciepło

Pogoda w najbliższym czasie diametralnie się zmieni. Po kilku słonecznych dniach w piątek nastąpi powrót burzowej i deszczowej aury. Od weekendu temperatura będzie lekko spadać. Pogoda w czwartek zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami może przybierać na sile.