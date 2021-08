Kraków. Mieszkańcy alarmują: wysoka woda na Serafie i Wildze [ZDJECIA]

We wtorek wieczorem (31 sierpnia) mieszkańców osiedla Złocień mocno zaniepokoił stan rzeki Serafy. Przesłali nam zdjęcia dokumentujące poziom tej rzeki.

Podobnie było w przypadku rzeki Wilgi w rejonie osiedla Ruczaj.

Przypomnijmy, że w Krakowie kolejny raz synoptycy ostrzegają przed ulewami. Ostrzeżenie obowiązuje do środy, 1 września, do godz. 8. Przewidywane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana całkowita suma opadów opadu wyniesie lokalnie od 40 mm do 60 mm. W obszarach występowania intensywnych opadów deszczu, prognozowane są ponowne wzrosty poziomu wody, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Ostrzeżenie dotyczy lewostronnych dopływów Wisły: zlewnie Rudawy, Prądnika i Szreniawy oraz mniejsze bezpośrednie lewostronne dopływy (małopolskie). Obowiązuje do 1 września, do godz. 15.