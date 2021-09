Kraków. Pogromcy Bazgrołów w natarciu! W ramach akcji-reaktywacji wymalowali na budynku szkoły flagę Polski o długości 120 metrów! [ZDJĘCIA]

- Do najnowszej akcji Pogromców Bazgrołów zaprosiliśmy szkoły, policję, straż miejską, Urząd Miasta Krakowa oraz radnych. Dziś, tu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, chcemy wspólnymi siłami wymalować na zniszczonych przez "obszczymurków" ścianach flagę Polski, która, mamy nadzieję, będzie chronić te mury przed kolejnymi atakami. Celem akcji jest to, by szkoły przybrały schludny wygląd, by młodzież, która do nich uczęszcza lub będzie uczęszczać nie musiała czytać wymalowanych na nich brzydkich wyrazów czy oglądać obscenicznych rysunków - mówi w rozmowie z nami Waldemar Domański, szef zespołu zadaniowego ds. ograniczenia bazgrołów w Krakowie oraz szef Pogromców Bazgrołów z Krakowa. Dodaje też, że odnośnie podobnych akcji w przyszłości, jest już po rozmowie z Prezydentem Kuligiem, który zgodził się, by w przyszłym budżecie miasta znalazły się środki na tego rodzaju akcje.