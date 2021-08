Kraków. Prace na skrzyżowaniu ulic Puszkarskiej i Sławka postępują. W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć wymiana nawierzchni jezdni

Poniżej zakres prac, które wykonano od 10 lutego br.:

10 lutego br. rozpoczęto prace związane z rozbiórką nawierzchni, budową sieci kanalizacyjnej i układu drogowego na ul. Puszkarskiej. Trwały one mniej więcej dwa miesiące. Zamknięty został fragment ul. Puszkarskiej – od skrzyżowania z ul. Walerego Sławka do ul. Gminnej (brak możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Gminnej w Puszkarską). Przejezdność na linii Puszkarska – Walerego Sławka została jednak utrzymana (w obu kierunkach). Ruch samochodowy prowadzony był północną nitką ul. Puszkarskiej, wzdłuż której umieszczono stanowiska postojowe. Obowiązywał częściowy brak możliwości parkowania przed znajdującym się tam budynkiem, nie było możliwości parkowania na pasie rozdzielającym jezdnie. Objazd do ul. Gminnej i Puszkarskiej ulicami Klonowica, Heila. Ruch pieszych był prowadzony tymczasowymi ścieżkami. Przeniesiony został też przystanek autobusowy z ul. Puszkarskiej na ul. Walerego Sławka (w kierunku ul. Malborskiej). Również tymczasowe przejście dla pieszych zlokalizowane na ul. Walerego Sławka zostało przesunięte nieco dalej (w kierunku ul. Malborskiej).